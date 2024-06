Club Brugge neemt officieel afscheid: "Zeven mooie jaren"

Club Brugge werd enkele weken geleden onverhoopt kampioen in de Jupiler Pro League. En dus mogen ze volgend seizoen opnieuw deelnemen aan de Champions League. Dat gaan ze wel doen in ... nieuwe truitjes.

Het was al een tijdje duidelijk dat Club Brugge en truitjesleveraar Macron uit elkaar zouden gaan en dat nieuws is nu ook bevestigd ondertussen. Vanaf volgend seizoen gaat blauw-zwart in zee met het Engelse Castore.

Na eerder Adidas, Puma en Nike koos Club Brugge in 2017 vrij verrassend voor Macron, een kleiner merk. Maar het zorgde wel voor heel wat successen de voorbije zeven jaar. En dus wilden ze bij blauw-zwart in stijl afscheid nemen.

Zeven mooie jaren bij Club Brugge

Vijf landstitels en een paar hele mooie resultaten in de Champions League en andere Europese competities? Het wordt moeilijk voor Castore om de komende jaren even goed te doen als Macron wist te doen.

Thank you, @MacronSports! 💙🖤



𝟕 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 together, full of beautiful memories. 💭 pic.twitter.com/eUyJtAqKgo — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 15, 2024

Met een knappe video hebben ze bij Club Brugge afscheid genomen van Macron. Daarin worden ook de herinneringen naar boven gebracht van de zeven wondermooie jaren die beiden samen hebben weten te beleven.

"Zeven jaren samen, vol met mooie herinneringen", aldus Club Brugge in de videoboodschap. Geniet gerust mee van een aantal van de mooiste beelden van de voorbije zeven jaar in wat daardoor toch iconische shirts zijn geworden.