🎥 De twijfel die gezaaid werd tijdens persconferentie Duivels: "Doet vermoeden dat Vertonghen en Theate verder staan dan gedacht"

Elke dag brengen we u op video een update van wat er die dag bij de Rode Duivels gebeurde. Vandaag kwamen Arthur Vermeeren en Timothy Castagne de pers te woord staan. Daarbij Ć©Ć©n opmerkelijk moment.

Bijdehande journalisten wilden weten hoe het met de geblesseerde spelers zat op de gesloten training. Die vraag werd dan ook gesteld aan Castagne, maar de persverantwoordelijke kwam snel tussenbeide.

Dat doet vermoeden dat Vertonghen en Theate verder staan dan gedacht. Of dat ook betekent dat ze in aanmerking komen voor de match van maandag, dat wordt nog afwachten. Maar de twijfel was wel gezaaid.

Ook denken we dat Yannick Carrasco straks de voorkeur krijgt op Jérémy Doku op links. De Cuyper is zelf immers ook heel aanvallend en de bondscoach zal waarschijnlijk wat meer zekerheid willen inbouwen.

Daarnaast komt ook de opmerkelijke goeie sfeer bij de nationale ploeg aan bod. Dat heeft volgens ons veel te maken met de hiërarchie binnen de ploeg.

