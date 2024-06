Geen basisplaats voor Doku? Dat lijkt heel waarschijnlijk en zal fans niet zinnen (al heeft Tedesco nog een alternatief)

Het is al een paar dagen een gespreksonderwerp in het basiskamp van de Rode Duivels waar de pers samenzit. Gaat Domenico Tedesco wel Jérémy Doku opstellen in de eerste wedstrijd tegen Slovakije? Dat is immers absoluut geen zekerheid.

Jérémy Doku is dan wel nog maar 22, maar wordt in dezelfde adem met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku genoemd als het gaat om wie er echt onmisbaar is om succes te hebben. De onvoorspelbaarheid, snelheid en dribbelvaardigheid van de linkse winger is een wapen dat veel tegenstanders de schrik op het lijf zal jagen.

De Cuyper is te aanvallend om met Doku te spelen

Vanwaar dan die twijfel of hij wel zal spelen? Wel, als Arthur Theate beschikbaar zou zijn of Timothy Castagne op links zou kunnen spelen, dan was de vraag er niet gekomen. Nu Maxim De Cuyper daar staat, zal ook Domenico Tedesco twee keer nadenken.

Vorige week zei Thomas Meunier nog: "Als trainer zou ik De Cuyper niet als linksachter, maar als linkse wingback of hoger opstellen", klonk het bij de routinier. "Hij is nog aanvallender dan ikzelf of Castagne. Hij heeft een grote toekomst voor zich."

Maar net die aanvallende drang noopt Tedesco nu mogelijk tot voorzichtigheid. Doku is ook niet de man die zijn positie zal overnemen als hij nog maar eens overlapt. Dat zou de linkerflank van de Duivels dan heel kwetsbaar maken. Carrasco daarentegen heeft jaren als wingback gespeeld en weet wat zijn verdedigende taken zijn.

Doku kan ook naar rechts uitwijken

Daarom lijkt het heel waarschijnlijk dat Carrasco tegen Slovakije op links zal spelen. De ervaring en de verdedigende kwaliteiten geven daarbij de doorslag.

Al heeft Tedesco wel nog een alternatief waarbij hij Doku wel kan opstellen, maar dan wel op rechts. Daar loopt met Castagne een echte rechtsback. "Als Leandro (Trossard) daar staat weet ik dat ik wat hoger kan spelen. Als Dodi of Jere (Doku) daar spelen weet ik dat ik wat lager moet gaan staan", gaf die al aan.

Al valt er nog meer in afweging te nemen. Het is ook mogelijk dat de bondscoach Doku nog zoveel mogelijk wil sparen in de eerste matchen om hem later in het toernooi belangrijker te maken. Wait and see...