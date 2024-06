Vanhaezebrouck en Sonck kritisch: "Dan gaan ze dat Tedesco aanrekenen"

Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het EK tegen Slovakije. Dat doen we meer dan waarschijnlijk alvast met Timothy Castagne op rechtsachter. Veel opties heeft Tedesco niet achterin.

"We hebben maar vier verdedigers die fit zijn. Er moet iemand beginnen natuurlijk, maar dat is een issue. Onana heeft al achteraan gespeeld, dat heeft hij bij de jeugd ook al gedaan. Dat is een optie, dat is een mogelijkheid."

"Het is wel vreemd, want er is altijd geijverd om van 18 naar 23 te gaan. Nu mogen er 26 mee, dus kies daar dan voor zou ik denken", opperde Wesley Sonck bij Sporza over het feit dat Domenico Tedesco geen extra speler heeft opgeroepen.

Geen opties op overschot

Hij werd daarin bijgestaan door Hein Vanhaezebrouck: "Tedesco maakt zijn keuzes en dat is zijn goed recht om die keuzes te maken. Mijn analyse was dat de spelers die out zijn heel dicht staan bij een terugkeer, maar nu hoor ik dat dat bij Vertonghen en mogelijk Witsel niet het geval is."

"Als er iets zou gebeuren, dan gaat men hem dat aanrekenen. Als er niemand is en hij middenvelders moet naar achteren schuiven … Tedesco neemt een risico", beseft Hein Vanhaezebrouck ook. Of er alsnog een extra man komt?

"Ze hebben nog een paar dagen tot de eerste wedstrijd om iemand op te roepen. Onana is een optie achterin, maar dan mis je hem natuurlijk wel op het middenveld", weet de gewezen coach van KAA Gent nog.