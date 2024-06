📷 RSC Anderlecht komt met mooi eerbetoon voor veel te vroeg overleden doelman

Verschrikkelijk nieuws was het deze morgen vanuit Montenegro. De nationale doelman Matija Sarkic is daar op 26-jarige leeftijd overleden. Hij had ook een verleden bij RSC Anderlecht en dus is ook paars-wit in rouw.

Het nieuws sloeg op zaterdagochtend in als een bom: nadat de nationale doelman Matija Sarkic in zijn eigen appartement onwel werd, overleed hij even later. Hij zou zijn gestorven in de loop van de vroege ochtend.

De vrienden van de 26-jarige doelman contacteerden nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Meer dan waarschijnlijk gaat het over een natuurlijke dood, al worden de precieze omstandigheden nog onderzocht.

Met droefenis vernam RSCA het plotse overlijden van ex-jeugdspeler en Montenegrijns international Matija Sarkic (26).



Le jeune gardien de but jouait à Neerpede entre 2005 et 2015, avant de continuer sa carrière en Angleterre.



Le Sporting souhaite exprimer ses plus sincères… pic.twitter.com/Q68RU9RMlK — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 15, 2024

Het was tragisch en onverwacht nieuws, want vorige week speelde hij nog tegen de Rode Duivels in een met 2-0 verloren oefeninterland. Toen was hij nog sterk in doel en was er van een mogelijk medisch probleem geen enkele sprake.

Sarkic doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht. Uiteindelijk verliet hij paars-wit om naar Aston Villa te trekken. Daarna kwam hij bij nog meer teams in Engeland terecht, afgelopen zomer trok hij van Wolverhampton Wanderers naar Milwall.

Bij paars-wit beleefde Sarkic een aantal mooie jaren in zijn jeugd. En dus zijn ze ook in Brussel in rouw. Ze kwamen met een prachtig eerbetoon voor hun ex-doelman. Ook wij willen familie en vrienden van Sarkic veel steun en sterkte toewensen.