Oud-bondscoach had opvallende naam thuisgelaten bij Rode Duivels: "Wat heeft hij de laatste twee, drie jaar gepresteerd in de nationale ploeg?"

De Rode Duivels beginnen over twee dagen aan hun EK. Dat zal zonder Thomas Meunier zijn, die nog niet bij de groep is aangesloten.

De Rode Duivels hebben ondertussen al drie keer op Duitse grond getraind. Wat opviel was dat Axel Witsel opnieuw niet mee kon doen. Hij lijkt de openingswedstrijd te missen.

En zo blijven er maar vier topfitte verdedigers over en heeft Tedesco eigenlijk geen keuze meer achteraan. Hij wou ook geen vervanger voor Meunier meenemen die geblesseerd uitviel in de laatste oefenwedstrijd.

Iets waar René Vandereycken het heel moeilijk mee heeft. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de bondscoach geen 26 spelers opriep", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Nu met de blessure van Thomas Meunier erbij roept hij zelfs nog geen vervanger op. Daar kan ik echt niet bij."

"Voorts had ik Koni De Winter verkozen boven Meunier, al vóór die geblesseerd was. Ik had Hans Vanaken voor Aster Vranckx, Toby Alderweireld voor Maxim De Cuyper en Thibaut Courtois in plaats van Thomas Kaminski genomen", gaat hij verder.

In eerste instantie had de oud-bondscoach dus ook niet voor Meunier gekozen. Toch opvallend aangezien zijn selectie niet erg veel in vraag werd gesteld. "Wat heeft Meunier de laatste twee, drie jaar gepresteerd in de nationale ploeg?"