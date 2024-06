Ref voor België - Slovakije bekend: Turk die wereldpers haalde door slag in gezicht en Club Brugge al een slechte herinnering bezorgde

De UEFA heeft de scheidsrechter aangekondigd voor België - Slowakije. Het gaat om de Turk Halil Umut Meler. Dat is een man met heel veel adelbrieven en ervaring, al kwam hij afgelopen seizoen vooral op een andere manier in het nieuws.

Op maandag zullen de Rode Duivels hun EK starten met een wedstrijd tegen Slovakije om 18 uur. UEFA heeft zaterdag alvast aangekondigd dat de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler de leiding zal hebben over de eerste clash van de Rode Duivels.

De turk is een relatief jonge scheidsrechter (37 jaar), maar met al flink wat Europese ervaring: hij heeft al 10 wedstrijden gefloten in de Champions League en 13 in de Europa League. Dit seizoen heeft hij onder andere wedstrijden van Real Madrid in de Champions League gefloten, evenals matchen van AC Milan en Liverpool in de Europa League.

De Duivels zullen op hun hoede moeten zijn

Maar hij heeft ook gefloten in de Conference League en heeft naar zelfs al een Belgisch team onder zijn leiding gehad. Het gaat om Club Brugge, tijdens de terugwedstrijd van blauw-zwart tegen Fiorentina. Een pijnlijke avond voor de Bruggelingen.

© photonews

Ze werden uiteindelijk uitgeschakeld door de Italianen. Halil Umut Meler viel op door maar liefst tien gele kaarten uit te delen en ook Denis Odoi van het veld te sturen. Het is duidelijk dat onze Duivels liever geen zo'n tumultueuze wedstrijd zouden hebben tegen de Slovaken.

Eind vorig jaar haalde de scheidsrechter nog de wereldpers toen hij werd neergeslagen door Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü in de match tegen Rizespor. Hij kreeg toen een slag in het gezicht en nog verschillende schoppen van andere mensen van de thuisploeg.