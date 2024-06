šŸŽ„ Duivelse verdediger showt waarom hij ooit op een andere positie speelde

Zeno Debast is niet meteen de doorsnee verdediger. Eigenlijk moet hij nog steeds de fijne kneepjes van het verdedigen onder de knie krijgen, maar dat gaat steeds beter. Want hij werd ooit opgeleid als aanvallende middenvelder. En dat is er aan te zien.

Het mediateam van de Rode Duivels deelde gisteren een filmpje waarop Debast nog eventjes zijn goochelkunstjes laat zien. Het is weinig verdedigers gegeven om zoveel balgevoel te hebben. Hij bewees het tijdens een training in Duitsland door een zeer indrukwekkende reeks jongleeroefeningen uit te voeren. Linkervoet, rechtervoet, een "tour du monde" gevolgd door een freestyle beweging genaamd de "AKKA 3.000"... Zeno Debast is technisch meer dan vaardig! Vanwege de onzekerheden rondom Witsel en Vertonghen, maakt de 20-jarige verdediger kans om in de centrale verdediging te starten naast Wout Faes tijdens de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Slowakije aanstaande maandag. Debast heeft ook net een transfer naar het Portugese Sporting versierd, al is dat nog niet helemaal officieel. Daar houden ze van zulke verdedigers. Bag full of tricks. šŸ¤¹‍ā™‚ļø #EURO2024 pic.twitter.com/pJ64O6nepJ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 15, 2024





