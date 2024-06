'Pech voor Carl Hoefkens: OH Leuven heeft Anderlecht-target bijna beet'

OH Leuven is druk bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. Er staat een middenvelder die in januari nog in beeld was bij Anderlecht dicht bij een contract aan Den Dreef. En dat is ook slecht nieuws voor Carl Hoefkens.

Na zijn twee ontslagen bij Club Brugge en Standard wil Carl Hoefkens zijn imago opvijzelen bij NAC Breda. Hij moet NAC Breda helpen bij hun terugkeer in de Eredivisie en wil daarbij hoge ogen gooien, al zal het nog af te wachten zijn welke kern hij ter beschikking krijgt. Hoefkens zal het waarschijnlijk al moeten doen zonder Aimé Omgba, een van de steunpilaren in de promotiestrijd met acht doelpunten en zeven assists. De kans dat hij bij NAC Breda blijft, lijkt steeds kleiner te worden. Omgba van NAC Breda naar OH Leuven De 21-jarige aanvallende middenvelder Omgba staat op de radar van Oud-Heverlee Leuven. Afgelopen winter wilde RSC Anderlecht hem ook al inlijven, om hem in eerste instantie bij de RSCA Futures in te schakelen. © photonews Volgens het Nederlandse medium De Stem is OH Leuven nu dichtbij het binnenhalen van hun favoriete doelwit waar meerdere miljoenen mee gemoeid zijn, nadat ze vorig jaar ook al Ezechiel Banzuzi bij NAC Breda wegplukten. De Nederlandse Kameroener ziet het helemaal zitten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook AZ Alkmaar wordt genoemd als geïnteresseerde club, maar zij zouden nog geen bod gedaan hebben. Omgba zou in Leuven al een persoonlijk akkoord gevonden hebben.