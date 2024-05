KV Kortrijk krijgt al serieuze boost voor levensbelangrijke wedstrijd tegen Lommel SK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk neemt het zondagnamiddag thuis op tegen Lommel SK. Het is voor beide clubs de laatste finale. Het duel beslist welke club volgend seizoen in de Jupiler Pro League zal uitkomen.

KV Kortrijk neemt het zondagnamiddag op tegen Lommel SK in een levensbelangrijke wedstrijd. De Kerels zullen proberen om de 1-0 voorsprong die ze hebben versierd in de heenwedstrijd te verdedigen.

Makkelijk zal het wel zeker niet worden. Lommel begon beter aan de wedstrijd en had veel meer balbezit dan KVK, alleen waren de bezoekers toen efficiënter vooraan.

Voor zondag krijgt de club in ieder geval al een flinke boost. Het stadion was de voorbije wedstrijden in de Relegation Play-offs al goed gevuld, maar zal nu helemaal vol zitten.

Volgens Het Nieuwsblad traint de club op vrijdag en zaterdag nog. Nadien trekken de spelers op afzondering, zaterdagnamiddag.

Het zal ongetwijfeld een leuke wedstrijd worden. Lommel haalde het voordien nipt van KMSK Deinze door op verplaatsing met 1-2 te winnen.