STVV heeft vervanger voor Matte Smets al gevonden, die opvallend meer geld laat liggen om naar Stayen te komen

STVV heeft de vervanger van Matte Smets gevonden. Het is Zinédine Belaid, die oorspronkelijk werd verwacht bij Al-Ahly in Egypte.

Na Jarne Steuckers en waarschijnlijk Rein Van Helden, gaat Sint-Truiden deze zomer een derde grote belofte te verliezen. Matte Smets heeft zijn keuze voor Genk al gemaakt en volgt dus Steuckers en coach Thorsten Fink naar de Cegeka Arena.

Om hem te vervangen, hebben de Truienaren niet getreuzeld. Want zelfs al is zijn vertrek nog niet aangekondigd, hebben ze zijn vervanger al gevonden. Het gaat om Zineddine Belaid van USM Al-Capital in Algerije.

Oorspronkelijk zou de 25-jarige speler en aanvoerder van zijn team naar Al-Ahly in Egypte gaan. Ondanks een beter financieel aanbod in het land van de piramides, zal de Algerijn uiteindelijk wel richting Limburg trekken.

"Onze interesse in de speler is echt, het is geen spelletje van een zaakwaarnemer. We volgen de speler al lang, maar er is een verandering van trainer geweest. Gisteren hebben we onze nieuwe trainer, Christian Lattanzio, officieel aangekondigd. We zullen in de komende dagen met hem samenzitten om erover te praten."

"We hebben geen zaakwaarnemer nodig om een speler aan te trekken of om ons te adviseren. Maar nu ligt alles in handen van de nieuwe trainer," zei de sportdirecteur van STVV, André Pinto, in een interview met het Egyptische medium btolat. De speler zou dus Europa verkiezen boven geld, om zijn carrière voort te zetten.