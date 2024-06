Rode Duivel was duidelijk over wat Tedesco veel beter doet dan Roberto Martinez

Het is opmerkelijk. Als de Rode Duivels zich goed voelen, zijn ze blijkbaar ook openhartiger. Het viel ons al op bij Yannick Carrasco, die open en met goesting voor de pers verscheen terwijl dat meestal niet het geval was. Ook Timothy Castagne verviel zaterdag niet in clichés.

Zo werd hem door Sporza gevraagd wat nu juist het grote verschil is tussen Domenico Tedesco en Roberto Martinez. In het verleden zou hij daar een standaardantwoord op gegeven hebben of zelfs niet geantwoord. Deze keer wou hij er wel dieper op ingaan.

En blijkbaar is het verschil "duidelijkheid", iets wat hij een paar keer herhaalde. "Tedesco heeft andere ideeën, zeker dan Roberto Martínez", antwoordde Castagne. "Ik zal niet zeggen dat Martinez (50) ouder is, maar je ziet dat Tedesco (38) jong is. De relatie met de spelers is makkelijker."

Het is ons ook opgevallen dat Tedesco een goeie relatie heeft met zijn spelers. Op het trainingsveld staat hij onder hen. "Tedesco praat veel. Iedereen heeft een goed gevoel met hem. Het is duidelijk als je druk moet zetten. Je weet wie welke man pakt."

Die duidelijkheid blijkt heel belangrijk te zijn voor de Duivels, want dat hadden ze in het verleden niet altijd. "Martinez had ook hele goeie ideeën, maar soms wilde hij misschien te veel doen. Nu is het duidelijk."

"Het hoeft niet moeilijk te zijn. Als het simpel is en we hebben kwaliteit, dan is het genoeg. Maar simpel betekent niet dom of niet genoeg, hé. Gewoon duidelijk."