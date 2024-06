De verrassende verklaring van topschutter aller tijden van tegenstander Slowakije: "Gelukkig heeft Tedesco hem niet opgeroepen!"

Marek Hamsik is waarschijnlijk de grootste Slowaakse speler aller tijden, maar zal de Rode Duivels niet tegenkomen... op het veld. Hij zal echter wel aanwezig zijn op de bank als teammanager van Slowakije, en had een grappige mening over België.

Op zaterdag stonden Timothy Castagne en Arthur Vermeeren tegenover de Belgische pers in Freiburg, terwijl de legendarische Marek Hamsik zich tot de verzamelde journalisten in Mainz richtte, bij het basiskamp van de Slowaakse selectie.

Met 138 caps en 26 doelpunten is Marek Hamsik, 36 jaar, de meest ervaren speler en topscorer in de geschiedenis van Slowakije. Hij ging met pensioen in 2023. Hoewel hij waarschijnlijk nog steeds van dienst kan zijn voor een team, heeft hij zich nu omgeschoold tot teammanager en ondersteunt Francesco Calzona als schakel tussen de spelers en de staf (Hamsik spreekt vloeiend Italiaans).

Hamsik tevreden over de afwezigheid... van Mertens

Hij is nog steeds een invloedrijke stem in de Slowaakse media en zijn opmerkingen over België waren deels lovend en verrassend. "Dit Belgische team is zeer hecht, heeft spelers van topniveau. Ze hebben onder Tedesco 14 wedstrijden op rij niet verloren. We zullen compact moeten spelen, allemaal samen", begint Hamsik volgens Sport.sk.

De voormalige Napoli-speler is ook opgelucht door een afwezigheid: die van zijn voormalige teamgenoot bij Napoli, Dries Mertens. "Gelukkig is hij niet geselecteerd door Tedesco, want hij behoort tot de beste Belgische spelers", verzekert Hamsik over de spits van Galatasaray.

"Maar er is ook nog een andere voormalige teamgenoot van mij, Yannick Carrasco, met wie ik in China heb gespeeld", herinnert de Slowaakse teammanager zich. "Hij is een zeer verrassende en technische speler. We moeten als team spelen en zo ver mogelijk van ons doel blijven", besluit Marek Hamsik.