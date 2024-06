Belgische scheidsrechters krijgen rapport na de play-offs: dit zijn de opvallende resultaten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische scheidsrechters hebben goed werk geleverd tijdens de play-offs. Dat is toch wat blijkt uit een (opvallend goed) rapport van het Professional Refereeing Department.

Het PRD kwam zaterdag met een geweldig goed rapport naar buiten. 'Onze scheidsrechters presteerden uitstekend tijdens de afgelopen play-offs. In de Champions' en Relegation Play-offs bleek 100 procent van de beslissingen na ingrijpen van de VAR correct', begint de KBVB op haar website.

'Inclusief de Europe Play-offs komt het gemiddelde uit op 98,71 procent. Opmerkelijk is dat VAR altijd de juiste beslissing nam op belangrijke momenten en zo een grote hulp bleek te zijn voor de veldscheidsrechters.'

De belangrijkste beslissing van het seizoen werd misschien wel op de laatste speeldag genomen. Toen moest Jonathan Lardot tussenkomen bij een buitenspelfase tijdens Club Brugge-Cercle Brugge die mee over de titelstrijd besliste.

Peter Willems, die werd aangesteld als directeur Arbitrage, gebruikte dit als voorbeeld. "De beslissing van Jonathan Lardot in de slotfase van de wedstrijd tussen Club en Cercle - die mede het kampioenschap bepaalde - vat de play-offs van onze scheidsrechters goed samen", begon hij.

"Dankzij een uitstekende VAR hebben de scheidsrechtersteams uitgeblonken. Dit is een goede basis om in de toekomst op verder te bouwen. We werken er namelijk hard aan om het niveau van de scheidsrechters verder te verhogen en onze scheidsrechters ook op internationaal niveau goed te zien presteren."