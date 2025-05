'Interesse in Rode Duivel neemt zienderogen toe: 35 miljoen euro, boter bij de vis'

Koni De Winter is nog steeds maar 22 jaar, maar de verdediger van Genoa staat ondertussen in de belangstelling van bijna de hele voetbalwereld - met enige zin voor overdrijving uiteraard.

En dus is de vraag hoe het verder zal evolueren de komende maanden. Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract, dus moet zijn team hem niet per se verkopen. Toch lijkt het die richting te zullen uitgaan.

Juventus, AC Milan and Napoli is pushing for a transfer of Koni De Winter. They need to reach an agreement with Genoa, who is seeking a high transfer fee. pic.twitter.com/u8X2IGJNSM