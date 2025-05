LIVE: Prestigewedstrijd Achter de Kazerne of zet Charleroi puntjes op de i?

De spreekwoordelijke prijzen zijn reeds uitgereikt in de Europe Play Offs. Maar dat wil niet zeggen dat Charleroi en KV Mechelen er geen aangename partij kunnen van maken Achter de Kazerne.

Het Charleroi van Rik De Mil verzekerde zich vorige week al van de winst in de Europe Play Offs en wacht eigenlijk gewoon af op de wedstrijd tegen de 5e uit de Champions' Play Offs. Al zullen de Carolo's misschien zelf ook wel een bepaald vormpeil willen behouden.

Met een 9 op 9 zijn ze al stevig aan dat vormpeil aan het werken. Vorige week was er nog een 4-3 spektakeloverwinning tegen Westerlo. Met nog wedstrijden in Mechelen en OH Leuven in het verschiet wil Charleroi maar al te graag met een 15 op 15 naar de barragewedstrijd (tegen Antwerp?) trekken.

Voor Rik De Mil om zichzelf nog eens in de kijker te zetten, want hij geniet van interesse van wel meerdere ploegen. Maar ook voor spelers zoals Zorgane, Titraoui en Heymans (Genk?) die wel eens een transfer zouden kunnen maken na dit seizoen zou een zo goed mogelijke reeks wel eens goed kunnen uitkomen.

KV Mechelen kampeerde dan weer lang in de top 6 na een complete inzakking na Nieuwjaar. Iedereen hield rekening met De Kakkers in de top 6 maar het werden de Europe Play Offs en ook in die play offs konden ze de zege niet nemen.

Een overwinning thuis tegen Charleroi kan daar niets aan veranderen maar kan wel voor de moraal een opsteker zijn. Vlak voor het einde van de reguliere competitie won KV Mechelen op Mambourg om er in de play offs te verliezen. Kunnen ze revanche nemen?