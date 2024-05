Waarom de stap van Kompany richting Bayern niet het beste plan is ... en het meerjarig alternatief

Dé man waar de voorbije week het meest over gesproken is in België? Dat is naast de titelstrijd en Thibaut Courtois misschien wel Vincent Kompany. Die degradeerde met Burnley, maar kwam plots in de belangstelling van ... Bayern München.

Bij Bayern München wordt nu enigszins verrassend de naam van Vincent Kompany genoemd. Hij zou op die manier een knaltransfer kunnen maken na twee jaar bij Burnley met een kampioenschap en een degradatie.

Bayern is al eventjes op zoek naar een opvolger voor Thomas Tuchel en tot op heden is dat nog geen makkelijke zoektocht gebleken. Daarom zou Kompany volgens Bild ondertussen een van de topkandidaten zijn.

Geen plan A bij Bayern München

Voor Bayern is het stilaan alle hens aan dek in hun zoektocht naar een nieuwe coach. Ze polsten al onder meer Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Unai Emery, Ralf Rangnick, Erik ten Hag en ondertussen zelfs al Mikel Arteta.

© photonews

Het lijstje met gepolste kandidaten is lang. Wat de kandidaten nog gemeen hebben? Op het einde van de rit weigerden ze één voor één de aanbieding van Bayern München. "Ondertussen denken ze al aan een verlengd verblijf voor Tuchel", aldus Filip Joos in Extra Time. "Uit noodzaak of wanhoop."

Rest de vraag: is het een goed plan voor Kompany om naar Bayern te trekken, waar hij klaarblijkelijk dan toch geen plan A is? Of is het beter dat hij gewoon gelooft in zijn eigen project bij Burnley, waar hij na dit seizoen nog wel iets recht te zetten heeft?

Meerjarenplan voor Vincent Kompany?

Als u het aan ons vraagt, dan zeggen wij het laatste. Toegegeven: Bayern is een mooie club om te coachen, maar je kan er op dit moment misschien meer verliezen dan winnen. En dan is er misschien wel een beter plan.

Dat plan? Dat is gewoon blijven bij Burnley, sterrenstatus verwerven met een tweede coach in drie seizoenen en dan doen wat hem écht aan een standbeeld kan helpen: een goed en veilig seizoen in de Premier League.

Dan kunnen de topclubs pas écht aankloppen, zal Kompany meer keuze hebben. En de kans dat pakweg Pep Guardiola na het seizoen 2026 - met een prijs in de Champions League bijvoorbeeld - afscheid neemt van Manchester City?

Die kans is ook niet onbestaande. En dan kan Kompany zijn echte droomjob ambiëren en overnemen bij The Citizens. Daar is hij als clubicoon eigenlijk al jaren de gedoodverfde én gedroomde opvolger voor de Spaanse succescoach. En de rest wordt geschiedenis?