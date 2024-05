En plots komt absolute grootmacht aankloppen bij ... Vincent Kompany

Vincent Kompany zakt met Burnley na een jaartje al opnieuw uit de Premier League naar The Championship. Voorlopig lijkt het erop dat Vince The Prince wel zal mogen blijven bij de club. Al is er nu ook een kaper op de kust.

Bij Bayern München wordt nu enigszins verrassend de naam van Vincent Kompany genoemd. Hij zou op die manier een knaltransfer kunnen maken na twee jaar bij Burnley met een kampioenschp en een degradatie.

Bayern is al eventjes op zoek naar een opvolger voor Thomas Tuchel en tot op heden is dat nog geen makkelijke zoektocht gebleken. Daarom zou Kompany volgens Bild ondertussen een van de topkandidaten zijn.

Eerder werd al gepolst bij onder meer Xabi Alonso, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Hansi Flick, Erik ten Hag, José Mourinho, Ralf Rangnick, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Roberto de Zerbi en Oliver Glasner. Geen van hen wilde komen.

Kompany naar Bayern?

Ook de namen van Mauricio Pochettino (Chelsea), Andoni Iraola (Bournemouth) en Marco Silva (Fulham) worden nog genoemd in de Duitse media. In hoeverre Kompany een echte optie is, is dus niet echt geweten.

Toch zou het een mooie bekroning zijn voor zijn seizoen, want ondanks de degradatie liet Kompany Burnley wel opnieuw voetballen. Opnieuw kampioen worden in The Championship kan mooi zijn, maar een avontuur bij Bayern lijkt dat ook.