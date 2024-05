Kasper Schmeichel spreekt over toekomst en situatie bij RSC Anderlecht

Kasper Schmeichel keept zondag mogelijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van RSC Anderlecht. De doelman beschikt over een aflopend contract, maar heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Of tenminste: dat beweert hij zelf.

Kasper Schmeichel tekende in september vorig jaar een contract bij RSC Anderlecht. Die overeenkomst eindigt komende zondag na de wedstrijd op het veld van Antwerp FC. Er is een optie om er een extra jaargang aan te breien, maar dan moeten alle partijen akkoord zijn. Lees: Anderlecht zal minstens het dubbele moeten betalen om Schmeichel te houden. De 37-jarige Deen voetbalt vandaag voor 250.000 euro per maand - hij wou via Brussel naar het EK in Duitsland - maar dat zal volgend seizoen niet meer het geval zijn. © photonews "Ik ben op dit moment nog niet bezig met mijn toekomst", aldus Schmeichel in Het Laatste Nieuws. "Mijn volledige focus ligt op Anderlecht. Of de Champions League (Anderlecht is afhankelijk van Club Brugge en Union SG om een ticket te bemachtigen, nvdr.) me kan overtuigen? Je gaat me hier geen titel ontlokken." (lacht) Ook de start van het EK is voor de 100-voudig Deens international geen deadline. "Ik wil eerst het huidige seizoen afwerken. Daarna zal ik met Anderlecht samenzitten om te bekijken hoe het verder zal gaan." Wie wordt de doelman van RSC Anderlecht? Jesper Fredberg zit alvast niet stil. Op de geruchtenmolen wordt Koen Casteels gezien als één van de mogelijkheden om Schmeichel op te volgen. De Rode Duivel is na het seizoen einde contract bij VfL Wolfsburg. Hij gaf zelf al meermaals aan dat een contractverlenging niet aan de orde is.