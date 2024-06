🎥 Niet op het EK maar toch schittert deze Belgische spits in het buitenland

Hugo Cuypers speelt tegenwoordig in de VS. Ook daar vindt de doelpuntenmachine makkelijk de weg naar doel.

Hugo Cuypers transfereerde afgelopen winter naar Chicago Fire in de Verenigde Staten. Zijn club staat momenteel pas elfde in de stand van de Eastern Conference. Enkel de eerste negen clubs maken kans op de play-offs.

Zaterdagnacht speelde Chicago Fire op het veld van Toronto FC. De Canadese club met de Italianen Lorenzo Insigne en Federico Bernardeschi in de aanval staat op de zevende plaats in het klassement.

Chicago Fire kwam na 41 minuten op voorsprong maar dat duurde niet lang. Insigne kon drie minuten later de bordjes opnieuw gelijk hangen. Na rust scoorde Hugo Cuypers de belangrijke 1-2.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 1-4 winst voor Chicago Fire. Met de drie extra punten komt de club van Cuypers iets dichter bij de belangrijke negende plaats. Chicago staat nu twee punten achter op Nashville, de negende in de stand.

De leider in de MLS is nog steeds Inter Miami. De club van David Beckham heeft na 19 wedstrijden 38 punten kunnen verzamelen. Naast Lionel Messi maken ook Luis Suarez, Sergio Busquets en Jordi Alba het mooie weer in Miami.