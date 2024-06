Ex-werkgever Tedesco komt met zéér opvallende anekdote over bondscoach: "Hij voorspelde het, dat heb ik nog nooit gezien"

BILD sprak met Christian Heidel, de sportief manager van Schalke 04 toen Tedesco de traditieclub naar de Champions League loodste. Heidel zegt nog steeds onder de indruk te zijn van de werkwijze van Tedesco.

BILD komt vandaag met een groot artikel over de Duivels-bondscoach Domenico Tedesco. De Duitse krant sprak met Christian Heidel, de sportief manager van Schalke 04 toen Tedesco de traditieclub naar de Champions League loodste. Heidel, die ook Jürgen Klopp en Thomas Tuchel lanceerde, geeft een inkijkje in de werkwijze van Tedesco.

Net als bij de Belgische voetbalbond maakte Tedesco indruk met zijn tactische kennis en zijn visie op voetbal. "Tijdens onze eerste geheime ontmoeting vóór zijn aanstelling heeft hij vijf uur lang uitgelegd wat 'zijn' voetbal inhoudt", vertelt Heidel.

"Qua nauwgezetheid deed hij me een beetje denken aan Tuchel - de twee belangrijkste principes voor hem zijn discipline en punctualiteit. Nog voordat ons gesprek voorbij was, wist ik dat ik hem als trainer wilde hebben."

Heidel zag hem ook indrukwekkende ingrepen doen. "In een derby tegen Dortmund stonden we bij rust 4-0 achter. In de kleedkamer moest iedereen op de grond gaan zitten en naar Domenico kijken."

"Hij legde hen uit wat er zou gebeuren en voorspelde het verloop van de tweede helft. En die voorspelling kwam bijna volledig uit - het werd nog 4-4. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Ook in moeilijke periodes bij Schalke en RB Leipzig had Heidel geen twijfel dat hij het ging maken. "Het enige waar ik me soms zorgen over maakte, was dat hij misschien te hard werkte. Bij Schalke was hij élke dag om 7u30 op kantoor om tegenstanders te analyseren en de trainingen voor te bereiden."

"Maar als het slecht ging op het veld, nam hij dat persoonlijk op. Je kon de stress letterlijk van zijn gezicht aflezen. Ach, uiteindelijk is het die ijver die hem zo goed maakt als coach."