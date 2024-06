De Bruyne gaat vlammen: "Alles wijst erop dat dit zijn beste eindtoernooi ooit wordt"

Iedereen voelt het, iedereen ziet het: Kevin De Bruyne is in een opperbeste bui. En die duurt nu al weken. Dat belooft voor het EK, want iedereen voelt ook dat KDB iets speciaals wil doen.

De Bruyne lijkt verlost nu hij de spotlights niet moet delen met Eden Hazard, al zijn de twee altijd goede vrienden geweest. "Hij heeft altijd op z’n tong gebeten en dat zal hij blijven doen. Heel verstandig van hem: iedereen zou ervan maken dat het niet klikte tussen die twee, en dat was volgens mij niet zo", klinkt het bij Marc Degryse in HUMO. "Eigenlijk heeft De Bruyne zich altijd weggecijferd. Hij blijft op z’n best als hij die geniale steekpass kan geven, maar dat was Hazards spel niet: die vroeg de bal in de voet en maakte zelf de actie. Lukaku leeft van De Bruynes assists, maar hoeveel heeft hij er aan Hazard gegeven?" "Niet veel. Ik kan ze me in elk geval niet herinneren. Zolang hij rechts op dezelfde hoogte speelde als Hazard links, gingen de meeste ballen naar Hazard." De Bruyne ging zelfs op een andere positie spelen om toch wat meer balcontacten te hebben. "Om vaker aan de bal te komen en meer impact te hebben, zei De Bruyne toen dat hij evengoed een rij lager kon spelen. Dat vonden we toen allemaal, ik ook. Nu kunnen we ons dat nauwelijks nog voorstellen." Degryse heeft ook het gevoel dat KDB gaat vlammen. "Dit EK is z’n zesde toernooi, en in zijn hoofd is hij frisser dan ooit. Alles wijst erop dat dit zijn beste eindronde aller tijden wordt."





