Vincent Kompany zit niet stil bij Bayern München en heeft 'sterspeler' uit Premier League op het oog

Vincent Kompany moet zich volgend seizoen bewijzen bij Bayern. Met het oog op de landstitel is Kompany op zoek naar versterking.

In die zoektocht naar versterking is het oog van Kompany gevallen op de Engelse speler Levi Colwill. Colwill is een 21-jarige verdediger van 1,87 meter. De linksvoetige verdediger komt momenteel uit voor Chelsea.

Bij Chelsea stond Colwill 20 keer aan de aftrap. Afgelopen seizoen groeide de verdediger onder Pochettino uit tot een vaste waarde achterin. Door zijn goede prestaties is Colwill gegeerd door andere clubs.

Transfermarkt schat de waarde van Levi Colwill op ruim 50 miljoen. Bayern zou dus diep in de buidel moeten tassen wil het Colwill binnenhalen. In Engelse media zoals Metro noemen ze hem al een 'Cheslea-ster'.

In München gaat de Engelse verdediger de strijd aan met Matthijs De Ligt, Min-jae Kim, Dayot Upamecano en Eric Dier. Deze spelers hebben hun kwaliteiten op het hoogste niveau al kunnen tonen.

Naast Colwill staat ook Jonathan Tah op het verlanglijstje van Kompany. De Duitse verdediger speelde een zeer goed seizoen bij het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso. Tah speelde in de openingswedstrijd van het EK 90 minuten tegen Schotland.