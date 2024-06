Deze jongen kan dé revelatie van het EK worden: "Kan één van de besten ter wereld worden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lamine Yamal heeft als 16-jarige en 338 dagen oude speler geschiedenis geschreven door als jongste ooit minuten te maken in een EK-wedstrijd. De Spaanse aanvaller maakte zijn debuut tegen Kroatië en viel meteen op, uitgerekend op de verjaardag van zijn vader.

De FC Barcelona-speler kreeg een basisplaats in de belangrijke wedstrijd tegen Kroatië en verbrak daarmee het record van de Pool Kacper Kozlowski, die op 17 jaar en 246 dagen het vorige jongste-debuut had gemaakt op een Europees kampioenschap in 2021 tegen Spanje.

Yamal luisterde zijn debuut op met een assist, waardoor hij tevens de jongste speler is die een assist heeft gegeven op een EK. Zijn prachtige voorzet leidde tot de 3-0, gescoord door Dani Carvajal.

Dit is niet het eerste record voor Yamal. Vorig jaar werd hij al de jongste speler ooit in de geschiedenis van Barcelona op het hoogste niveau. In september werd hij ook de jongste Spaanse speler die een cap kreeg, tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië (1-7).

Met ook nog Pedri en Nico Williams (beiden 21) in de basis, bestond de aanvalslinie van Spanje gisteren voornamelijk uit jonge spelers. Alleen de 32-jarige aanvoerder Morata bracht ervaring in de voorhoede.

“We speelden een zeer complete wedstrijd. Ik ben erg tevreden over hoe we op alle gebieden van het veld hebben gepresteerd. Dat zo’n jong team de hele wedstrijd zo geconcentreerd bleef, was bijzonder goed om te zien,” zei de Spaanse bondscoach Luis de La Fuente. “Yamal blijft records breken. Hij moet blijven groeien. Ik weet zeker dat hij op een dag een van de besten zal zijn.”