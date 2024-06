'Philippe Clement wil Anderlecht stokken in de wielen steken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht blijft zich inzetten om zijn verdediging te versterken. Nathaniel Adjei zou een nieuwe piste zijn die door het management wordt overwogen. Al zijn er ook meteen heel wat kapers op de kust.

Met het vertrek van Zeno Debast naar Portugal en de onzekerheid rond de dossiers Jan Vertonghen en Federico Gattoni heeft Anderlecht dringend behoefte aan vers bloed voor de verdediging. Paars-wit heeft weken geleden al hun oog laten vallen op Matte Smets (Sint-Truiden) en hoopt de deal binnenkort af te ronden.

Maar uiteraard is hij niet het enige profiel dat wordt bestudeerd. Het Zweedse medium Expressen meldt dat Sporting ook de Ghanaiaan Nathaniel Adjei op het oog heeft. Al zijn ze niet de enige ploeg die hem willen inlijven.

© photonews

Adjei is een 21-jarige Ghanees die eigendom is van de Zweedse club Hammarby. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Lorient voor de tweede helft van het seizoen, waar hij al snel een basisplaats veroverde. In Zweden heeft hij nog twee jaar contract.

Anderlecht zal moeten knokken voor Nathaniel Adjei

De deal omvatte een verplichte aankoopoptie bij behoud van Lorient in de Ligue 1, maar de degradatie naar de Ligue 2 gooide roet in het eten. Nathaniel Adjei zal dus terugkeren naar Zweden, maar misschien niet voor lang gezien de interesse van potentiële andere kandidaten.

Anderlecht staat niet alleen in de race. Feyenoord, Strasbourg en Reims zouden al geïnteresseerd zijn. De Paars-witten zijn bij de zaak betrokken, samen met de Glasgow Rangers van Philippe Clément. De Brusselse leiding zou bereid zijn vier miljoen op tafel te leggen, terwijl Hammarby er (voorlopig) zes vraagt.