Drama in Hamburg waar man met bijl neergeschoten werd door politie tijdens Nederlandse fanmars

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens een fanmars in Hamburg van de Nederlandse supporters is een man met een bijl neergeschoten door de politie.

Zondagmiddag kleurden de straten van Hamburg volledig oranje door de talrijke aanwezigheid van Nederlandse supporters. Zo'n grote bijeenkomsten zijn altijd een veiligheidsrisico.

Tijdens de mars zou een man de politie bedreigd hebben met een bijl. De eerste reactie van de politie was pepperspray. Toen bleek dat pepperspray niet genoeg was om de man te stoppen schoot de politie de man neer.

Over de toestand van de man is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk wat de man bezielde. De Nederlandse supporters worden momenteel verzocht om kalm te blijven en de aanwijzingen van de Duitse politie te volgen.