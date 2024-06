šŸŽ„ Duitsers etaleren hun uitstekende techniek ook naast het plein in een uitdaging aan het zwembad

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Duitsland leeft even op een roze wolk na een ruime zege tegen Schotland in de openingswedstrijd. Ook in hun vrije tijd tussen de trainingen en wedstrijden door laten de Duitsers hun kwaliteiten zien.

Vrijdagavond won Duitsland de openingswedstrijd van het EK makkelijk van Schotland. Dankzij doelpunten van Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug en Can werd het maar liefst 5-1 in het voordeel van de Duitsers. Met de 5-1 zege bevestigt Duitsland meteen dat het tot de titelfavorieten behoort. Al moet gezegd worden dat Schotland vrijdagavond zwak voor de dag kwam. Bovendien speelden de Schotten en halve wedstrijd met tien na een rode kaart van Ryan Porteous. In groep A staat Duitsland nu aan kop met evenveel punten als Zwitserland. Hongarije en Schotland staan met nul punten na één wedstrijd beide laatste in de groep. Op woensdag speelt Duitsland tegen Hongarije. Tussen de wedstrijden door is er ook tijd voor ontspanning. Dat deden de Duitsers door een straffe uitdaging te doen aan het zwembad. Enkele spelers proberen de bal hoog te houden rond het zwembad. Spits van dienst was Füllkrug. De 31-jarige aanvaller van Dortmund kreeg de eer om de laatste bal in een band op het water te verwerken. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door DFB-Team (@dfb_team)