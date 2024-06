🎥 Nederland-supporters kleuren de straten van Hamburg volledig oranje in waanzinnige beelden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagmiddag speelt Nederland zijn eerste wedstrijd van het EK tegen Polen. De Nederlandse supporters zijn er alvast helemaal klaar voor.

Nederland speelt in de eerste wedstrijd van groep D tegen Polen. In die groep moet Nederland ook opboksen tegen Oostenrijk en titelfavoriet Frankrijk. Die twee spelen maandagavond tegen elkaar.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Polen lieten de Nederlandse supporters al weten dat ze volledig klaar zijn voor de start van het EK. In geweldige beelden is te zien dat de Nederlanders de straten van Hamburg volledig oranje kleuren.

Tegen Polen moeten de Nederlanders het zonder Brian Brobbey doen. De spits van Ajax is eerste keuze voor bondscoach Ronald Koeman maar sukkelt nog met een hamstringblessure. Waarschijnlijk zal hij de tweede wedstrijd wel kunnen spelen.

Door het uitvallen van Brobbey worden de kansen groter dat Joshua Zirkzee aan spelen toekomt. De ex-speler van Anderlecht werd in allerijl nog opgeroepen door Koeman.

Bij Polen moeten ze dan weer hun absolute sterspeler Robert Lewandowski missen. De spits van FC Barcelona sukkelt met een blessure aan het bovenbeen. Ook van Lewandowski wordt verwacht dat hij de tweede wedstrijd wel gewoon kan spelen.