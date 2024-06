Na WK-babe nu ook EK-babe: Ivana Knoll wordt slapend rijk door haar verschijning, al was haar hotel niet naar wens

Ivana Knoll, de Kroatische superfan die eerder veel aandacht trok tijdens het WK in Qatar, is nu ook aanwezig op het EK voetbal in Duitsland.

Bekend om haar opvallende en weinig verhullende outfits, zoekt ze niet naar een man, ondanks dat ze weer single is. Knoll is aanwezig om haar team te steunen en om aandacht te genereren voor haar groeiende carrière.

Knoll was eerder aanwezig bij het WK van 2014 in Brazilië, het WK van 2018 in Rusland en het WK van 2022 in Qatar. Nu is ze in Duitsland voor het EK 2024, waar ze al bij de wedstrijd tegen Spanje aanwezig was in het Olympiapark van Berlijn. De wedstrijd eindigde in een 3-0 overwinning voor Spanje, en Knoll trok zoals gewoonlijk veel aandacht van de fotografen.

Knoll's populariteit begon echt te stijgen in Qatar, waar ze bekend werd om haar gedurfde outfits die de Kroatische kleuren vertegenwoordigen. Dit leverde haar veel volgers op sociale media op, waarbij haar Instagram-volgers toenamen van 600.000 naar drie miljoen. Haar bekendheid bracht haar ook uitnodigingen van NBA-team Miami en F1-renstal Aston Martin.

Hotel van 650 euro per nacht niet naar wens

Naast haar werk als influencer en model wil Knoll ook een carrière als techno-dj opbouwen. Ze kreeg de kans om een dj-set te spelen tijdens de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland in een fanzone in Berlijn. Ze heeft al plannen om na het toernooi op wereldtournee te gaan, met optredens gepland in onder andere Griekenland en Marokko.

Knoll blijft ook aanwezig in de stadions om de Kroatische wedstrijden bij te wonen. Ze heeft tickets voor de drie groepswedstrijden van Kroatië en zal aanwezig zijn als het team verder komt in het toernooi. Ze is geboren en opgegroeid in Duitsland.

© Instagram Ivana Knoll

Tijdens haar verblijf in Berlijn had Knoll een negatieve ervaring in het luxehotel Adlon Kempinski, waarvoor ze 650 euro per nacht betaalde. Ze klaagde over de oude kamers, niet werkende verwarming en een onbeschoft manager. Na een gesprek met de hotelmanager verwijderde ze de negatieve posts van Instagram.