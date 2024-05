'AS Roma heeft plots financiële meevaller én kan Lukaku toch kopen, maar ook deze onverwachte optie blijft mogelijk voor de Rode Duivel'

Romelu Lukaku moet de komende maanden op zoek naar een nieuwe club voor volgend seizoen. Of toch niet? Bij Chelsea FC kan de nieuwe kans er komen, maar ook AS Roma beschikt plots over enkele extra miljoenen.

We schreven eerder al dat een verlengd verblijf bij AS Roma lastig zou worden voor Romelu Lukaku. Beide partijen willen graag met elkaar door, maar De Romeinen hebben de centen - Chelsea FC heeft het transferbedrag vastgelegd op 45 miljoen euro - op dit moment niet om Big Rom definitief vast te leggen.

Al heeft Atalanta BC de Romeinse boekhouding een handje geholpen. Door de Europa League te winnen hebben de Noord-Italianen niet één, maar twee - Atalanta is ook via de Serie A al zeker van een toegangsticket voor Het Kampioenenbal - plaatsen voor de Champions League vast. Het tweede ticket schuift op die manier door naar de Italiaanse nummer zes.

En dat is... AS Roma. Met andere woorden: de centen zijn in dit geval wél voorhanden via de vetpotten van de Champions League. En dus lijkt een verlengd verblijf van Lukaku in Rome met enkele procentjes gestegen. Niet meer. We vrezen immers dat de Italiaanse traditieclub nog andere putten te vullen heeft. Een euro kan maar één keer uitgegeven worden.

Ook een terugkeer naar Chelsea FC is nog steeds niet uitgesloten. Chelsea FC bevestigde enkele dagen geleden dat de banden met Mauricio Pochettino zullen worden doorgeknipt. Met andere woorden: een andere coach, andere kansen voor Lukaku. Antonio Conte lijkt nog steeds een optie voor The Blues. In dat geval is de toekomst van Big Rom een uitgemaakte zaak.

Wanneer beslist Romelu Lukaku over zijn toekomst?

De kans lijkt alvast heel klein dat Lukaku voor het EK een knoop zal doorhakken. De aanvaller hoopt dat het Europees kampioenschap als uitstalraam zal fungeren. Normaliter bieden er zich na een groot toernooi meerdere opportuniteiten aan. Dat kan een extra motivatie zijn voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht om te schitteren in het shirt van de Rode Duivels.