Antonio Conte wil absoluut opnieuw samenwerken: 'Italiaanse coach wordt aan twee Europese topclubs gelinkt en... twee keer komt Lukaku als versterking ter sprake'

Wordt Romelu Lukaku herenigd met Antonio Conte? De Italiaanse coach staat op de verlanglijst van twee Europese topclubs. En twee keer maakt hij er geen geheim van dat de Rode Duivel op zijn eigen verlanglijst staat.

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku. Het wordt stilaan een soap. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht wordt momenteel door Chelsea FC verhuurd aan AS Roma. De Romeinen willen de aanvaller graag definitief overnemen, maar ze hebben er de financiële middelen niet voor.

Tot voor kort leek Big Rom geen toekomst meer te hebben bij Chelsea. Alhoewel? Maurico Pochettino liet weten dat hij Lukaku nog steeds als een speler van The Blues ziet en hem volgt met het oog op volgend seizoen. Al lijkt de kans klein dat de coach ook volgend seizoen nog aan de slag is op Stamford Bridge.

De Engelse media weten dat Antonio Conte gepolst is om terug te keren. De Italiaan was tussen 2016 en 2018 al aan de slag op Stamford Bridge, maar hij vertrok er na onenigheid met de bestuurskamer. Dat is inmiddels geen probleem meer. Andere bazen, andere (en betere?) wetten.

Maar ook SSC Napoli springt in de dans. Partenopei ziet in Conte eveneens een topkandidaat om het roer volgend seizoen over te nemen. En ook hier eenzelfde verhaal: in de gesprekken dropte Conte de naam van Lukaku niet toevallig als potentiële versterking.

Waar speelt Romelu Lukaku volgend seizoen?

Onlogisch is het overigens niet. Lukaku beleefde zijn beste periode uit zijn carrière bij Internazionale FC onder de hoede van Conte. Big Rom herhaalt tot op de dag van vandaag dat die samenwerking een garantie op succes is. Waar ligt de toekomst van de Rode Duivel? Wordt ongetwijfeld vervolgd.