Schmeichel verrast met belangrijkste moment van het seizoen: "Misschien wel de redding van het jaar"

Kasper Schmeichel heeft ongetwijfeld een groot aandeel in het succes van RSC Anderlecht. Toch laat hij het belangrijkste keepersmoment van het jaar aan een collega.

RSC Anderlecht krijgt enorm veel kritiek op het voetbal dat gebracht wordt, maar daar ligt Kasper Schmeichel zelf niet wakker van. “Het is een voordeel dat ik geen Nederlands spreek”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik lees geen kranten en ik blijf weg van sociale media.”

Zelf kreeg hij ook de nodige kritiek bij de start van het seizoen, maar hij krikte zijn niveau duidelijk op. “Nogmaals, het helpt dat ik de taal niet spreek. Zolang ik fysiek hetzelfde niveau kan halen als op mijn 28ste, denk ik dat mijn ervaring mij een betere doelman maakt. Zowel fysiek als mentaal voel ik me uitstekend.”

Coosemans redt het seizoen van Anderlecht

De flow waarin Anderlecht zit en de ontknoping die er nu aankomt, daar leeft Schmeichel voor. “I f*ucking love this! Als ik terugkijk op mijn carrière, dan stond ik er altijd op de grote momenten. Je weet nooit of er nog een kans komt op een trofee, daarom geniet ik van elke minuut. Hier droomde ik van als kleine jongen.”

Het grote moment van het seizoen ziet hij echter weggelegd voor een collega-doelman bij RSC Anderlecht. “Elke trofee is uniek in mijn ogen. Jij begon over Zeno, Théo en Mario, voor hen zou dit een uniek moment kunnen worden om kampioen te spelen met de club van hun hart."

"Colin Coosemans die na vier jaar een wedstrijd mag starten en voor mij dé redding van het jaar doet op Cercle Brugge. Fredberg en Riemer, twee Denen die Anderlecht erbovenop helpen... Iedereen heeft z'n eigen verhaal.”