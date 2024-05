Olivier Deschacht onder vuur na Anderlecht-Genk: "Behoorlijk wat commentaar gekregen"

Van alle voetbalanalisten springt Olivier Deschacht ongetwijfeld het meest in het oog. En dan zullen we het voor één keer niet over zijn liefdesleven hebben.

Olivier Deschacht is momenteel te zien in Special Forces. De ex-voetballer is echter vooral aan de slag als commentator en analist van wedstrijden in de Jupiler Pro League. Nochtans wordt Deschacht als persoon nog altijd aan RSC Anderlecht gelinkt, waardoor hij onvermijdelijk die stempel met zich meedraagt. Maar dat vormt geen probleem, zo vertelt Deschacht in Zeno, de bijlage van De Morgen. Hij maakt meteen een vergelijking met andere analisten die momenteel nog actief zijn. “Dat denk ik niet. Gert Verheyen is toch ook een icoon bij Club Brugge?” En Verheyen is niet de enige die bij blauwzwart furore maakte en nu analist is. “En Franky Van der Elst heeft bijna zijn hele leven bij die club gespeeld. En toch worden ze allebei als uitstekende analisten beschouwd”, vertelt Deschacht. Onder vuur na Anderlecht-Genk Hij vindt dan ook dat het zeker geen kwaad kan dat er iemand analist is met een verleden bij Anderlecht, als Van der Elst en Verheyen nog steeds aan Club Brugge gelinkt worden. “Dan moet het toch ook kunnen dat er nu iemand vanuit de Anderlecht-hoek bij komt?” Toch begrijpt Deschacht de kritiek. Hij lag vorig weekend opnieuw onder vuur. “Maar ik snap wat je bedoelt. Tijdens Anderlecht-Genk, bijvoorbeeld, had ik misschien iets strenger moeten zijn voor de thuisploeg. Daar heb ik achteraf wel behoorlijk wat commentaar op gekregen”, geeft hij grif toe.