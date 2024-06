Hein Vanhaezebrouck komt vreemd uit de hoek als het over hem en de Gentse fans gaat: "Het heeft weinig zin"

Hein Vanhaezebrouck heeft bij KAA Gent een bijzondere band opgebouwd met de fans. Het moment nadert waarop ze afscheid van elkaar zullen nemen.

Al is dat afscheid er al geweest in de vorm van een eerbetoon voor de coach van de Buffalo's na afloop van de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. Dat gebeurde duidelijk in een opperbeste sfeer. Dat emotioneel moment terug bovenhalen, daar had Hein Vanhaezebrouck in aanloop naar de clash met Genk toch niet zo veel zin in.

"Of de fans mij gaan missen? Dat weet ik niet, hé. De toekomst zal uiteindelijk wel uitwijzen of ze mij gaan missen", kwam Vanhaezebrouck ietwat verrassend uit de hoek op zijn persconferentie. "Luister: wat geweest is, is geweest. Het heeft weinig zin om daar blijven op terug te kijken." Voor hem is het netjes afgerond.

Het afscheid zal niet vergeten worden

Al is het wel iets dat zal bijblijven. "Het afscheid was mooi. Het zal niet vergeten worden: niet van mijn kant, niet van hun kant. Maar we hebben nu nog één wedstrijd buitenshuis. Er zullen 1000 fans mee zijn en we gaan proberen een goed resultaat te halen. Om nog eens Europees voetbal te halen", richt Vanhaezebrouck de blik vooruit.