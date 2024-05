Gert Verheyen dist pittige anekdote op over mascottes van Club Brugge

In Extra Time was het deze week opnieuw een absolute voltreffer. Diverse gasten kwamen met boeiende anekdotes uit hun actieve carrière. Gert Verheyen vertelde onder meer over hoe hij ooit een botsing had met een bijzonder koppel.

Op dit moment zijn de mascottes van Club Brugge drie beren, maar vroeger waren ze maar met twee. "Dat was een koppel, dat was man en vrouw", aldus Gert Verheyen aan de start van een opmerkelijk verhaal in Extra Time.

De rest van het panel sprong er meteen op: "Dat is meestal zo bij beren, dat ze met twee zijn. Anders zouden ze uitsterven in het wild", aldus Filip Joos. "En daar is ook de derde beer van gekomen", grapte Gunther Schepens.

© photonews

Het zorgde voor algemene hilariteit, maar Verheyen ging verder met zijn verhaal: "Ik ben er ooit tegengereden, ik heb er ooit een accident mee voorgehad", aldus de gewezen voetballer van onder meer Club Brugge.

Ongeval na supportersavond

"Het was na een supportersavond op een T-kruispunt. Ik wist niet wie het was. De auto voor mij zette aan, maar ze stopten op een of andere manier en dus zat ik los in het gat van die auto. En dus stapte ik uit en zij ook ..."

"Ik wist niet wie het waren, maar zij waren heel enthousiast. Ze waren enorm blij dat ik tegen hun auto was gereden. "Gertjeeuuh", riepen ze. Heel vriendelijke mensen, die twee beren. Daar bestaat geen enkele twijfel over."