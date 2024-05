Domenico Olivieri duidelijk over Antwerp: "Daarvoor komen ze niet naar hier"

KRC Genk speelt maandag tegen Royal Antwerp FC. Domenico Olivieri wil eindelijk weer een zege zien voor de Limburgers.

Afgelopen weekend verloor KRC Genk op bezoek bij RSC Anderlecht. “Natuurlijk waren we ontgoocheld, want er zat meer in”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

“Nadat we op achterstand kwamen, hebben we een goede reactie getoond. We hebben Anderlecht achteruit geduwd, maar jammer genoeg hebben we onze kansen niet afgemaakt.”

Maandag volgt het voorlaatste duel in de Champions’ Play-offs, tegen de regerende landskampioen Royal Antwerp FC. Al zou het kunnen dat er tegen dan al een nieuwe landskampioen is, als alles meezit voor Anderlecht.

Speelt Olivieri dan in de spits met het duo Arokodare-Zeqiri of past hij het andere systeem met één aanvaller toe? “Dat zullen jullie maandag zien. Beide opties zijn mogelijk. We zijn alleszins klaar voor de komst van Antwerp. Als ik zie hoe we deze week getraind hebben, kan ik niet anders dan heel tevreden zijn.”

Een walk-over verwacht Olivieri zeker niet. “We gaan hen zeker niet onderschatten. We moeten gewoon naar onszelf kijken en zullen er met het publiek achter ons vol voor gaan. Maar gemakkelijk zal het zeker niet worden, Antwerp komt immers niet naar hier om zich te laten afslachten.”