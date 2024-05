Thorgan Hazard vertelt hoeveel kans Anderlecht maakt op de titel

Anderlecht neemt het zondag thuis op tegen Club Brugge. Als Union eerder op de dag punten laat liggen, kan paars-wit bij een overwinning al kampioen spelen.

Zo staat Anderlecht misschien wel voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Paars-wit zal het wel zonder Thorgan Hazard moeten doen. Die is langdurig geblesseerd nadat hij een zware knieblessure opliep tijdens de wedstrijd tegen Union.

Hazard zal wel supporters nummer één zijn. Hij voorspelt hoeveel kans paars-wit heeft op de titel. "Naar mijn mening hebben we nu 50 procent kans op de titel", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Het is een thuiswedstrijd voor Anderlecht, wat ook wel zal helpen. "De ambiance in ons stadion zal een extra wapen zijn. Ik was daar eerlijk gezegd een beetje bang voor toen ik vorige zomer tekende bij Anderlecht. Ik was Die Gelbe Wand van Dortmund gewoon, die gigantische tribune die altijd een hels kabaal maakt. Dat is niet te evenaren."

Zo moest Hazard toch even slikken toen hij in de JPL aankwam. "Mijn eerste match in België was dan nog in het stadion van Kortrijk. Toen ik die kleedkamers binnenstapte dacht ik: ‘oh la la, waar ben ik beland?’. Dat soort stadions zijn niet te vergelijken met de Duitse."

"Zelf in het Lotto Park zat ik er wat mee in. Dik tien jaar geleden, toen ik in België speelde, was het Anderlecht-publiek soms wat gelaten, maar daar is nu gelukkig niets meer van te merken. Ons stadion is elke thuismatch uitverkocht, de fans stuwen ons vooruit, er zijn tifo’s, randanimatie...", besluit hij.