Ritchie De Laet heeft een belangrijke wens voor zijn afscheidsmatch bij Antwerp

Op de slotspeeldag komt Royal Antwerp FC in eigen huis het veld op tegen RSC Anderlecht. Het wordt ook de afscheidswedstrijd van Ritchie De Laet.

Het verhaal van Ritchie De Laet bij Royal Antwerp FC zit er zo goed als op. Nog twee wedstrijden in de Jupiler Pro League te spelen en dan verlaat hij in principe de club.

Er wordt tussen De Laet en The Great Old wel gesproken over een job binnen de club, maar hij zou zelf graag nog eventjes verder voetballen, zo liet De Laet weten.

Alles geven, dat wil hij blijven doen. “Ik was misschien niet de meest verfijnde voetballer, maar als je mij één ding niet kunt verwijten, dan is het dat ik niet alles gegeven heb”, vertelt hij aan Gazet van Antwerp.

Laatste ereronde

Volgende week volgt de afscheidswedstrijd tegen Anderlecht. Het zal een speciale middag worden, maar De Laet heeft een duidelijke wens wat het niet mag worden.

“Het laatste wat we willen, is dat een club hier - zoals Club Brugge twee jaar geleden - kampioen komt spelen. We gaan er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren.”

De bedoeling van De Laet is duidelijk. “Als ik de fans een laatste driepunter kan bezorgen, is mijn dag geslaagd. Meer verlang ik niet van mijn afscheid. Nog één ereronde. Nog één keer dat applaus in ontvangst nemen. Dan is het goed geweest.”