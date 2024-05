Kan Beerschot stap naar eerste klasse zetten? Dit beslisten de aandeelhouders

Bij Beerschot werd vandaag een aandeelhoudersvergadering gehouden. Daar werden enkele knopen doorgehakt richting volgend seizoen.

Beerschot speelde kampioen in de Challenger Pro League. De club promoveert naar de Jupiler Pro League, maar er waren heel veel vraagtekens wat de eigenaar met de club van plan was. Op de aandeelhoudersvergadering werd een en ander beslist.

“Vooreerst werd er duidelijkheid geschept over de mogelijke verkoop van de club. Die is momenteel van tafel. United World engageert zich om bij Beerschot te blijven. En haar rol als hoofdaandeelhouder verder op te nemen”, klinkt het op de website van de club.

Ook over het budget werd een beslissing genomen. “Er was reeds een budgetprojectie goedgekeurd die ook in het licentiedossier opgenomen was. De afgelopen weken werd dat budget performanter gemaakt om zo de uitdagingen in de Jupiler Pro League aan te kunnen gaan. Meer bepaald om te beantwoorden aan de aanbevelingen en plannen van de sportieve cel.”

Er worden op de jeugdsite in Wilrijk zo snel mogelijk twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en er wordt ook gekeken voor een nieuw jeugdcomplex.

“Dit project werd opnieuw bekrachtigd als een absolute prioriteit voor de club. Ook wordt er op vlak van contracten voor jeugdspelers , omkadering van de jeugdwerking en upgrade van de randinfrastructuur een significante inspanning gedaan. Om een betekenisvol verschil te maken voor onze academie.”

Schulden

“In dit nieuwe budget wordt er bovendien extra aandacht besteed aan de uitbouw van algemene operationele werking bij Beerschot”, is er nog te horen. “Dit zal de club extra slagkracht geven op vlak van mankracht, software en verbeterde infrastructuur.”

“De goedkeuring van dit budget betekent dat de financiële situatie van de club stabieler wordt. Het stelt Beerschot ook in staat om een inhaaloperatie te bewerkstelligen op vlak van de uitstaande operationele schulden. Dit garandeert een financieel gezondere club op lange termijn.”

De aandeelhouders zijn zich bewust, zo wordt besloten, van de moeilijkheden van het afgelopen seizoen, maar zijn toegewijd de blik op de toekomst te richten.