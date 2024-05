Tegen je ex-ploeg de titel pakken: Mist Club Brugge Mats Rits?

Mats Rits maakte afgelopen zomer een gevoelige transfer. Hij zette de stap van Club Brugge naar RSC Anderlecht.

Mats Rits ontpopte zich dit seizoen tot één van de onmisbare schakels in het succesverhaal van RSC Anderlecht. Dit weekend kan hij misschien zelfs de titel pakken tegen zijn ex-ploeg. Hij krijgt wellicht één van de belangrijkste opdrachten van dit seizoen.

“Vanaken haalt een geweldig niveau, maar het ironische is dat hij nog niet gescoord heeft. En toch is hij de belangrijkste man bij Club. (zwijgt even) Ja, schrijf dat maar: zelfs als Skov Olsen erbij is, speelt Rits tegen de belangrijkste man bij Club”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Club Brugge mist Mats Rits niet

Al lijkt Rits vooral in de luchtduels weinig kans te maken. “Ook dat valt op te lossen. Niet per se in de eerste fase – Vanakens kopspel is zeer goed – maar eventueel op de tweede bal. Rits is slim genoeg.”

Van Der Elst ziet dat Rits nu eigenlijk ook bij Club Brugge van goudwaarde had kunnen zijn. “Dat denk ik wel. Hij had nu gewoon in de andere ploeg kunnen staan. Als je ziet wat Odoi brengt, dat had Rits ook gekund, maar zijn vertrek is niet de reden geweest dat Club zo gesukkeld heeft. Ik durf niet zeggen dat Club Rits mist.”