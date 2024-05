Thorgan Hazard vertelt wat hij op Club-Union deed, ook al verklaarde iedereen hem gek dat te doen

Opvallend beeld maandag in Brugge. Thorgan Hazard woonde de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG bij.

Thorgan Hazard zit momenteel geblesseerd aan de kant bij RSC Anderlecht. Een machteloos gevoel, zo omschrijft hij het, net nu Hazard de eerste landstitel uit zijn carrière kan veroveren.

Twee weken geleden werd hij geopereerd, waardoor hij voorlopig nog met krukken rondloopt. Niet eenvoudig, maar dat belette hem niet om maandag een opvallende toeschouwer te zijn in het Jan Breydelstadion voor de match tussen Club en Union.

“Ik moest gaan scouten, hé”, lacht hij bij Het Nieuwsblad. “Neen, serieus. Ik zag een zonnestraal doorbreken en zat thuis zonder dat ik veel kon doen. Dus dacht ik: 'waarom ga ik niet kijken?' Ik trommelde mijn broer Kylian op om chauffeur te spelen en ging op zoek naar tickets. Uiteindelijk was het Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute die me last minute twee kaartjes bezorgde.”

Rivaliteit

Nochtans raadden heel wat mensen hem af dat te doen. “De meeste mensen zeiden me vooraf: 'Wat ga jij nu doen? Gaan kijken in Brugge? Ben je gek?' Ik begrijp dat niet. Waarom zou ik niet mogen gaan naar zo'n boeiende wedstrijd? In Duitsland, waar ik jaren speelde, is het de normaalste zaak van de wereld dat je andere ploegen live gaat bekijken.”

Hij ondervond niet veel last. “Voor de match zeker niet. Dan waren er veel voetballiefhebbers die me aanspraken en foto's vroegen. Achteraf hoor je links en rechts wel iets, maar dat zijn dikwijls opmerkingen van enkelingen. De rivaliteit speelt altijd wel wat op.”