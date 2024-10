Jelle Vossen wordt in de bloemetjes gezet door ex-ploeggenoot, maar moet met Zulte Waregem wel grote opdoffer verwerken

Zulte Waregem ontving zaterdagmiddag Francs Borains in een belangrijke clash in de Challenger Pro League. Voorafgaand aan de aftrap werd Jelle Vossen in het zonnetje gezet voor het bereiken van de mijlpaal van 600 profwedstrijden.

De ervaren spits kreeg prachtige bloemen en een shirtje overhandigd door zijn vrouw, kinderen en ex-ploegmaat bij Club Brugge Hans Vanaken. Helaas voor Vossen bleef hij heel de wedstrijd op de bank zitten. De eerste helft van de wedstrijd bood weinig spektakel, met beide teams die moeite hadden om het net te vinden. Zulte Waregem kon geen kansen omzetten in doelpunten en het ging met een 0-0 stand de rust in. Zulte Waregem kwam als een komeet uit de kleedkamer. Benoit Nyssen zorgde vlak na rust voor de openingstreffer.Enkele minuten later leek Erenbjerg de wedstrijd te beslissen door de 2-0 te scoren. Echter, de wedstrijd kreeg een onverwachte wending toen Ruiz-Atil in de 69ste minuut de aansluitingstreffer voor de bezoekers maakte. De goal gaf Francs Borains nieuwe hoop en het geloof in een comeback. Tien minuten voor het einde scoorde Corenthyn Lavie de gelijkmaker voor Francs Borains, waardoor Zulte Waregem met lege handen achterbleef. Zulte Waregem blijft wel nog meestrijden bovenaan in de Challenger Pro League. 👏 | Jelle Vossen viert zijn 6️⃣0️⃣0️⃣ste wedstrijd met zijn vriend Hans Vanaken! ❤️ #ZWARFB pic.twitter.com/C8QQM7vZNK — DAZN België (@DAZN_BENL) October 26, 2024