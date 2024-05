Zeno Debast neemt mogelijk nog iemand mee als hij naar Sporting CP zou vertrekken

Zeno Debast staat op het punt om te tekenen bij Sporting CP, hoewel de onderhandelingen vertraging hebben opgelopen. Anderlecht zou meer geld willen voor zijn verdediger.

Zeno Debast zal volgend seizoen niet meer bij Anderlecht spelen. Hij zou al een persoonlijk akkoord hebben met Sporting CP, waar hij graag een vijfjarig contract wil tekenen.

Er was eerst sprake van een transfersom van 16-18 miljoen euro, maar naar verluidt wil paars-wit nu zo'n 20 miljoen voor de Rode Duivel. Zo blijft het nog even afwachten tot beide ploegen eruit zijn.

In zo'n zaak kan natuurlijk het kleinste detail belangrijk zijn. Sporting wil een eventuele verhuis voor Debast daarom ook iets makkelijker maken. Volgens onze informatie is het mogelijk dat Debast samen met zijn broer Milan vertrekt, die speelt voor de U15 van RSCA.

Het valt nog te bezien of dit doorslaggevend is, maar één ding is zeker: Zeno Debast verlaat Anderlecht deze zomer. Alle partijen zouden graag ook een akkoord vinden voor het EK.

Debast zal zondag dan ook zijn laatste wedstrijd in het Lotto Park spelen voor Anderlecht tegen Club Brugge. Hij zou voor een mooi afscheid kunnen zorgen, want als Union punten laat liggen tegen Cercle Brugge, kan Anderlecht al kampioen spelen bij een overwinning.