Cercle Brugge-coach Miron Muslic komt met stevige waarschuwing voor Union SG

Cercle Brugge neemt het zondagnamiddag op tegen Union SG. De Brusselaars moeten winnen om in de titelstrijd te blijven, al zal dat niet gemakkelijk worden.

Zondag wordt een belangrijke dag in het Belgische voetbal. Eerst neemt Union het op tegen Cercle Brugge en nadien gaat Club Brugge op bezoek bij Anderlecht.

Cercle speelt nog mee voor een Europees ticket en zal er alles aan doen om dat te veroveren. "In het minste geval worden we vijfde maar we leggen ons daar niet bij neer. Het is altijd onze ambitie geweest om nog beter te doen en daarom willen we vierde worden en hebben we in de resterende matchen nog punten nodig", vertelde coach Miron Muslic volgens Het Nieuwsblad.

"Het zal daarom zowel tegen Union als in de derby tegen Club een open match worden", gaat hij verder. "Wij willen tonen dat we nog niet verzadigd zijn en nog beter kunnen. Union en Cercle zijn bevriend met mekaar, de fans verbroederen en dat is prachtig, maar zondag kennen wij geen genade en willen we Union voor de tweede keer op rij verslaan", waarschuwt hij Union.

Donderdag organiseerde de staf een teambuilding. "Het was nodig om nog wat extra tijd met mekaar door te brengen. De sfeer in deze groep is schitterend, iedereen hangt aan elkaar en het is leuk om dingen samen te doen. We gingen paintballen in Oostkamp."

"Eerst maakte Warleson na de training nog een barbecue klaar voor de hele groep. Je had hem moeten zien staan in zijn korte broek boven de rook en de hitte van dat vuur, een schitterend beeld was dat", besluit Muslic.