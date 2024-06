Ivan De Witte zegt van welke trainerskeuzes hij spijt heeft en vertelt wie de beste coach van KAA Gent was onder zijn voorzitterschap

Ivan De Witte neemt binnenkort afscheid bij KAA Gent. Na de wedstrijd tegen KRC Genk is hij geen voorzitter meer bij de club.

Ivan De Witte heeft bij KAA Gent bijzonder veel meegemaakt. Hij was er voorzitter sinds 1999, maar nu werd het dan toch tijd om afscheid te nemen.

"Na 25 jaar, een kwarteeuw, voelt dit als een nieuwe fase in mijn leven. Maar ik heb ook mijn bedrijf overgelaten, ik moet dus niet voor het eerst loslaten. Het is een proces dat niet van vandaag op morgen gaat", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Je kinderen loslaten is soms ook niet gemakkelijk. Ik heb als consultant vaak aan klanten gezegd dat ze moeten loslaten. Dat was een van mijn hoofdadviezen. Dan kun je alleen maar zeggen: you have to walk the talk", gaat hij verder.

De Witte heeft goede en slechte momenten meegemaakt bij de club. Hij vertelt welke beslissingen hij beter niet had genomen.

"Sommige trainerskeuzes hebben we overhaast gedaan", begint hij duidelijk. "Ik denk aan Mircea Rednic, of Laszlo Bölöni. Een goeie trainer, maar niet voor ons. Het voetbal leidt je soms naar verkeerde keuzes."

En wie is dan de beste coach die Gent in haar recent verleden had? "Dat gaat tussen Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck. Elk met een andere stijl en een ander profiel. Ik heb altijd een goeie band willen hebben met mijn trainers", besluit De Witte.