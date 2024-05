Karel Geraerts terug naar Jupiler Pro League? "Samengezeten met bestuur"

Karel Geraerts moest Schalke 04 in de tweede Bundesliga houden. Onze landgenoot slaagde uiteindelijk nog vrij eenvoudig in zijn missie.

Zeven matchen op rij verloor Karel Geraerts niet meer met Schalke 04. Daardoor hield hij de club uit de gevarenzone van de tweede Bundesliga. Er volgt nog een wedstrijd bij Greuther Fürth en dat zou wel eens zijn laatste in Duitsland kunnen worden.

Het behoud afdwingen is immers niet de automatische garantie om ook volgend seizoen aan het roer te blijven als trainer van Schalke 04. Karel Geraerts liet de voorbije weken zelf al uitschemeren dat hij vraagtekens plaatst bij zijn toekomst bij de Duitse club.

Momenteel staat Schalke 04 tiende in de klassering. Hij heeft nog een contract tot 2025, maar de twijfel om dat uit te doen is bijzonder groot. Deze week was er overleg gepland bij de club, zo laat Geraerts op zijn persconferentie weten.

“Ik heb met het bestuur samengezeten en de gesprekken zijn positief verlopen”, laat onze landgenoot weten. “Nu is het aan mij om dit te bespreken met mijn makelaar en mijn familie.”

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League is dus zeker nog mogelijk, al is het wel uitkijken bij welke club dat dan zou zijn. Vooral bij Club Brugge zou hij gegeerd zijn, maar daar doet Nicky Hayen het momenteel ook bijzonder goed.