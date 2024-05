Niet Haaland deze keer: dit is de Premier League-speler van het jaar

Phil Foden heeft de prijs van Premier League-speler van het jaar gewonnen. Hij troeft zo onder meer ploegmaat Erling Haaland af.

Phil Foden is bezig aan een geweldig seizoen dat hij zondag kan afsluiten door de titel te winnen met Manchester City. De 23-jarige speler heeft echter al wel een heel mooie prijs in ontvangst mogen nemen.

Foden werd verkozen tot Premier League-speler van het jaar. Zo is het al de vijfde keer op rij dat een speler van Man City die wint. Kevin De Bruyne nam de prijs in 2019/20 en 2021/22 in ontvangst, Ruben Dias in 2021/22 en afgelopen seizoen was het Haaland.

"De Premier League wordt gezien als de beste competitie ter wereld en het is een genoegen om genomineerd te zijn met zoveel andere geweldige spelers die allemaal hebben genoten van speciale seizoenen voor hun clubs", reageerde Foden op de clubwebsite.

"Over het algemeen ben ik erg blij met de manier waarop ik dit seizoen heb gespeeld en ik ben echt blij dat ik heb kunnen bijdragen met doelpunten en assists gedurende het seizoen."

De aanvaller speelde dit seizoen 34 wedstrijden in de Premier League waarin hij 17 doelpunten kon maken en acht assists gaf. Foden speelt al sinds zijn jeugd bij City.