Wat doet Romelu Lukaku na dit seizoen? "Er zijn maar twee mogelijke opties"

Toen Romelu Lukaku in Rome arriveerde stonden 12.000 fans hem op te wachten. De kans dat hij volgend jaar nog voor AS Roma speelt lijkt bijzonder klein.

Emanuele, de communicatieverantwoordelijke van de Brusselse supportersclub van AS Roma, beseft heel goed dat Romelu Lukaku volgend seizoen zo goed als zeker voor een andere club dan Roma zal spelen.

Nochtans is de Rode Duivel niet bij alle supporters geliefd. “Doordat de torenhoge verwachtingen niet ingelost werden en zijn speelstijl niet tot de verbeelding sprak, heerst er bij een minderheid van de supporters ontevredenheid over de spits”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Al kon het voor AS Roma zonder Big Rom nog anders geweest zijn. “Dit seizoen zonder Lukaku. Wow, ik mag er niet aan denken. Dan stonden we nog lager. De meeste supporters zouden zelfs bijleggen om Lukaku nog een jaar in Rome te houden.”

Anderlecht

Het zal echter een terugkeer naar Chelsea worden, maar daar zal Lukaku normaal nooit meer spelen. En dan zijn er ook volgens Emanuele maar twee opties meer over voor onze landgenoot richting volgend seizoen.

Het Midden-Oosten of Anderlecht. “Ik zal nooit begrijpen dat voetballers hun carrière beëindigen in Saudi-Arabië. Voor mij moet een voetballer altijd eindigen bij zijn moederclub. En de gemeenschap die hem groot gebracht heeft iets teruggeven.”