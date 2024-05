'STVV denkt aan deze actieve Belgische coach om Thorsten Fink te vervangen, mocht die naar KRC Genk trekken'

Bij KRC Genk vertrok Wouter Vrancken plots tijdens de play-offs. Hij zou graag voor een nieuw avontuur gaan. Daarom moet de club op zoek naar een vervanger.

STVV-coach Thorsten Fink zou in beeld zijn bij de Limburgers om Vrancken op te volgen. Het valt nog even af te wachten welke keuze Fink zal maken, maar zijn club heeft al wel een coach op het oog, moest Fink vertrekken.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou STVV Gaëtan Englebert wel interessant vinden. Die is momenteel coach bij Club Luik. Als speler was Englebert al actief bij STVV.

De club zou zijn profiel interessant vinden, al is er nog niets concreet. Uiteindelijk zullen ze bij STVV wel hopen dat Fink nog een jaartje blijft.

Hoewel de coach het niet uitsluit, heeft hij eerder in een interview aangegeven dat hij zou kunnen vertrekken bij een goed bod. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

In case Thorsten Fink leaves this summer, the management of Sint-Truiden has a good opinion of…. Gaëtan Englebert from RFC Liège. His profile has been offered and was deemed worthy of interest, although nothing concrete is currently underway.

