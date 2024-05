Mathijssen heeft wel heel bizarre raad als Matte Smets een topverdediger wil worden

STVV speelde vrijdag 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Matte Smets pakte zijn eerste gele kaart van het seizoen.

Opvallend beeld in de match tussen STVV en OH Leuven, zo zag ook analist Jacky Mathijssen. “Een opvallend matchfeit was de gele kaart voor Matte Smets”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Vooral omdat het pas zijn eerste kaart was van dit seizoen. Als je naar de topverdedigers in topcompetities kijkt, pakken die allemaal vier tot acht gele kaarten per seizoen. Daar moet ook Smets langzaam naartoe”, is de nogal bizarre raad van de ex-bondscoach.

Mathijssen vindt dat Smets talentrijk is en ook een aparte speelstijl heeft. Bovendien staat er ook een goede kop op zijn lichaam, zo gaat de analist verder.

“Maar gele kaarten horen er nu eenmaal bij. Anders gaan spitsen zich te braaf behandeld voelen en gaan ze dat vroeg of laat uitbuiten”, gaat Mathijssen verder.

“Smets krijgt net veel complimenten voor zijn cleane manier van verdedigen, maar als hij echt de top wilt bereiken zal hij toch bereid moeten zijn om meer kaarten te pakken. In dat opzicht was vandaag dus een goed begin.”